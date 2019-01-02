  • الأربعاء 02 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:08 ص
بحث متقدم
الجاني

جيران طبيبة كفر الشيخ يكشفون مفاجآت غريبة عن زوجها القاتل

القيعي

الكشف عن مكان عدلي القيعي .. وهذا اسم اللاعب الذي سيجلبه

صلاح

لاعب يسرب محادثة واتساب دارت بينه وبين "صلاح" .. ماذا حدث فيها؟

أرشيفية

الخال حاول بيع أبناء شقيقته لتاجر أعضاء: ولاد حرام واحنا عايزين فلوس

أحمد السقا

تعليق صادم من أحمد السقا على خناقة بشرى ومحمد رمضان

تامر أمين وسما المصري

تعليق صادم من "أمين" علي حملة الكالسون لـ سما المصري

وزير الري

وزير الري يكشف معلومة هامة عن "الحنفية الموفرة"

محمد صلاح

إنجاز عالمي جديد لـ محمد صلاح خلال عام 2018

العميد خالد عكاشة

"عكاشة": هذا ما دار بين "السيسي" و"ترامب"

محمد صلاح

"صلاح" الأوفر حظًا للفوز بجائزة "كاف".. وهذا السبب

عم طبيبة كفر الشيخ يكشف مفاجأة مدوية عن المتهم

قضايا وحوادث

المتهم
المتهم

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

صلاح يفاجيء ليفربول بطلب صادم

#

تصريحات نارية من علاء ميهوب عن "الشيطان" الموجود بالأهلي

#

رئيس الرجاء المغربي يكشف مفاجأة عن انتقال "بن حليب" للأهلي

#

نقيب المأذونين يفجر مفاجأة مدوية عن المأذون "الفرفوش"

طبيبة كفر الشيخ

الطبيب القاتل

كشف نصر السجيني - عم طبيبة كفر الشيخ المذبوحة على يد زوجها - مفاجأة كبرى عن المتهم ، مؤكدًا أنه مصاب بمرض نفسي .

وقال "السجيني" في تصريحات صحفية : "لا صحة لما يردده البعض عن شك الجاني في سلوك ابنة أخي .. والسبب الحقيقي للقتل هو حالة الخلافات الكبرى التي كانت بين الاثنين مما أدى لإصابة الزوج بمرض نفسي قبل سنوات ".

وأضاف: "هو قتل أولاده لخشيته على مصيرهم بعد وفاة أمهم ودخوله السجن .. متسائلًا: كيف يشك في الدكتورة وقد زارا بيت الله الحرام سويا؟" حسب الدستور

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير يحيي حفلات رأس السنة بعد وفاة شقيقه بساعات
» عم طبيبة كفر الشيخ يكشف مفاجأة مدوية عن المتهم
» صلى الظهر مع الضحية ثم اصطحبه لمنزله وقتله
» أزمة بسبب ظهور شابين مع ياسمين صبري .. ومفاجأة تحسم الأمر
» فنان شهير: لهذه الأسباب حاولت منع نجلي من التمثيل بكل الطرق
» تعليق ناري لـ "أبو تريكة" على كأس أمم آسيا
» استطلاع "المصريون".. شيخ الأزهر شخصية عام 2018
» الغاز الطبيعي سيكون البديل الأمثل للسولار.. لهذا السبب
» "الجمارك" تكشف عن أسعار العملات الأجنبية
» تركيا تحتفظ بسلالة نادرة من القطط مهددة بالانقراض
» مقاضاة إدارة ترامب بسبب إغلاق مؤسسات الحكومة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني