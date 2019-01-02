» صلى الظهر مع الضحية ثم اصطحبه لمنزله وقتله

02 يناير 2019 - 08:39 ص

قررت النيابة العامة إيداع نجار مستشفى الصحة النفسية لفحص حالته العقلية ، وذلك بعد قيامه بقتل شقيق زوج والدته .



وبدأت الأحداث بعدما تلقت الشرطة بلاغا يفيد قيام "عادل . ع" - نجار - 53 سنة - بقتل شقيق زوج والدته "سيد الحلو" بعد خروجهما من صلاة الظهر سويًا .



وبينت التحريات أن الجاني اعتدى قبل أشهر على زوجته بالضرب مما جعلها تترك المنزل وترحل وهو ما أصابه بحالة نفسية وظل يتردد على العيادات والمصحات أكثر من مرة .



وأشارت التحريات إلى أن الجاني بدأ في الالتزام بالصلاة قبل أيام من الواقعة ، وفي يوم الحادث ذهب إلى المسجد رفقة المجني عليه بمنطقة دار السلام وصليا الظهر سويًا ، وفي أعقاب الصلاة دخل الاثنان إلى المنزل الذي يسكنان فيه ليسمع الجيران صوت استغاثة من الداخل.



وهرول الجيران إلى هناك ليتفاجأوا بسيد الحلو على الأرض وفي بطنه طعنة نافذة ، بينما هرب الجاني سريعا إلى الشارع .. تم نقل المجني عليه لمستشفى المبرة بالمعادي لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 3 أيام من الواقعة .



بينما سلم المتهم نفسه إلى قسم الشرطة معترفا بجريمته دون أن يكشف عن دوافعه في الجريمة ، وهو ما دعا النيابة للاطلاع على سجله الطبي وبناء عليه قررت إيداعه مستشفى الصحة النفسية لبيان حالته.



