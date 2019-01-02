الكشف عن مكان عدلي القيعي .. وهذا اسم اللاعب الذي سيجلبه

02 يناير 2019 - 07:46 ص

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن المكان الذي يتواجد به حاليا مستشار التعاقدات بالنادي عدلي القيعي بعد اختفائه من الظهور في برنامجه "ملك وكتابة" على قناة الأهلي .



وأكدت المصادر أن "القيعي" حاليا في الإمارات لإنهاء صفقة "حسين الشحات" - لاعب العين - في ظل حدوث انفراجة كبرى في الصفقة.



وكان "العين" رافضًا لفكرة بيع "الشحات" لكن رغبة اللاعب الجامحة في الانتقال للعملاق الأحمر جعلت الأمور تتغير كثيرًا.



ويسعى القيعي لإنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة خلال رحلته بالإمارات تمهيدًا لمشاركة "الشحات" مع الأهلي في المباريات الصعبة القادمة.

