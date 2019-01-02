  • الأربعاء 02 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:08 ص
بحث متقدم
الجاني

جيران طبيبة كفر الشيخ يكشفون مفاجآت غريبة عن زوجها القاتل

القيعي

الكشف عن مكان عدلي القيعي .. وهذا اسم اللاعب الذي سيجلبه

صلاح

لاعب يسرب محادثة واتساب دارت بينه وبين "صلاح" .. ماذا حدث فيها؟

أرشيفية

الخال حاول بيع أبناء شقيقته لتاجر أعضاء: ولاد حرام واحنا عايزين فلوس

أحمد السقا

تعليق صادم من أحمد السقا على خناقة بشرى ومحمد رمضان

تامر أمين وسما المصري

تعليق صادم من "أمين" علي حملة الكالسون لـ سما المصري

وزير الري

وزير الري يكشف معلومة هامة عن "الحنفية الموفرة"

محمد صلاح

إنجاز عالمي جديد لـ محمد صلاح خلال عام 2018

العميد خالد عكاشة

"عكاشة": هذا ما دار بين "السيسي" و"ترامب"

محمد صلاح

"صلاح" الأوفر حظًا للفوز بجائزة "كاف".. وهذا السبب

لاعب يسرب محادثة واتساب دارت بينه وبين "صلاح" .. ماذا حدث فيها؟

الرياضة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

محادثة "ظريفة" بين "صلاح" ولوفرين على الواتس

#

"صلاح" يحصد جائزة أفضل لاعب عربى فى أفريقيا

#

زميل صلاح يروي أغرب محادثات دارت بينهما قبل أيام

#

أول رد من "ساديو ماني" على أزمته مع محمد صلاح

صلاح

لوفرين

سرب الكرواتي ديان لوفرين محادثة طريفة دارت بينه وبين وبين نجمنا المصري محمد صلاح على هامش الاحتفال بالسنة الجديدة .

ودارت المحادثة عبر "واتساب" ، حيث قال "صلاح لـ"لوفرين" : "عام سعيد عليك" .. ليرد "لوفرين" : "عام سعيد عليك .. أتمنى لك الأفضل في العام الجديد .. وأن تحظى بالحب والصحة".

وجاء رد "صلاح" مليئًا بالسخرية، حيث قال له: "وأتمنى لك ذلك أيضًا .. ما موعد التمرين الخاص بنا غدا؟ .. هل مازال الساعة الثالثة والنصف؟ .. لقد أرسلت لك تهنئة بالعام الجديد فقط لأعرف موعد التمرين" .. ليضحك الاثنان على تلك المفارقة .

يذكر أن "صلاح" يرتبط بصداقة قوية جدًا مع "لوفرين".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

كلام.. محافظين

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير يحيي حفلات رأس السنة بعد وفاة شقيقه بساعات
» عم طبيبة كفر الشيخ يكشف مفاجأة مدوية عن المتهم
» صلى الظهر مع الضحية ثم اصطحبه لمنزله وقتله
» أزمة بسبب ظهور شابين مع ياسمين صبري .. ومفاجأة تحسم الأمر
» فنان شهير: لهذه الأسباب حاولت منع نجلي من التمثيل بكل الطرق
» تعليق ناري لـ "أبو تريكة" على كأس أمم آسيا
» استطلاع "المصريون".. شيخ الأزهر شخصية عام 2018
» الغاز الطبيعي سيكون البديل الأمثل للسولار.. لهذا السبب
» "الجمارك" تكشف عن أسعار العملات الأجنبية
» تركيا تحتفظ بسلالة نادرة من القطط مهددة بالانقراض
» مقاضاة إدارة ترامب بسبب إغلاق مؤسسات الحكومة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:09

  • عشاء

    18:39

من الى
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني