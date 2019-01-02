لاعب يسرب محادثة واتساب دارت بينه وبين "صلاح" .. ماذا حدث فيها؟

02 يناير 2019 - 07:37 ص

سرب الكرواتي ديان لوفرين محادثة طريفة دارت بينه وبين وبين نجمنا المصري محمد صلاح على هامش الاحتفال بالسنة الجديدة .



ودارت المحادثة عبر "واتساب" ، حيث قال "صلاح لـ"لوفرين" : "عام سعيد عليك" .. ليرد "لوفرين" : "عام سعيد عليك .. أتمنى لك الأفضل في العام الجديد .. وأن تحظى بالحب والصحة".



وجاء رد "صلاح" مليئًا بالسخرية، حيث قال له: "وأتمنى لك ذلك أيضًا .. ما موعد التمرين الخاص بنا غدا؟ .. هل مازال الساعة الثالثة والنصف؟ .. لقد أرسلت لك تهنئة بالعام الجديد فقط لأعرف موعد التمرين" .. ليضحك الاثنان على تلك المفارقة .



يذكر أن "صلاح" يرتبط بصداقة قوية جدًا مع "لوفرين".





