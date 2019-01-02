تعليق صادم من أحمد السقا على خناقة بشرى ومحمد رمضان

أحمد عادل شعبان
ألمح الفنان أحمد السقا إلى انحيازه للفنان محمد رمضان ضد المطربة بشرى بعد إنتاج الأخيرة لأغنية تهاجم فيها محمد رمضان .
وقال "السقا" خلال استضافته ببرنامج "الراديو بيضحك" المذاع على فضائية "90 90" : "محمد رمضان بيشتغل وبيتعب وأغانيه فيها مجهود بس أنا مبحبش النوع دة من الأغاني".
وعن رد بعض الفنانين على أغنية رمضان ، قال السقا: "دة فضا .. ولو أنا زميلي غلط أقوله بيني وبينه مش قدام الناس سواء في فيلم أو في الحياة".
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