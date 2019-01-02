إصابة فلسطينيين واعتقال 4 خلال مواجهات مع الاحتلال

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، والعشرات بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل أربعة أخرون، خلال مواجهات اندلعت، مساء أمس الثلاثاء، مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، في تصريح أمس الثلاثاء، بأن ما يقارب 60 جنديا إسرائيليا هاجموا الشباب المشارك في مسيرة سلمية دعت إليها حركة "فتح" إحياء للذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الثورة، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز مما أدى إلى إصابة الفتى محمد عادل اشتيوي (17) عاما برصاصة في الظهر استقرت في الرئة ووصفت حالته بالخطرة، حيث تم نقله لاحقا إلى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج، والشاب يزن منتصر برهم (19)عاما بشظايا في الظهر، ونقل إلى مستشفى رفيديا في نابلس لتلقي العلاج.

