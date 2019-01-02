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اغتيال عمدة محلي جنوبي المكسيك فور توليه منصبه

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مقتل 11 شخصًا من عائلة واحدة في المكسيك
مقتل 11 شخصًا من عائلة واحدة في المكسيك

المصريون ووكالات

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لقي أليخاندرو أباريزيو، عمدة بلدية "تلاكسياكو"، الواقعة جنوبي المكسيك، مصرعه بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهول بعد وقت قصير من توليه منصبه الجديد.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أمس الثلاثاء، أن حاكم ولاية "أواكساكا"، أليخاندرو مورات، أكد عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقتل المسؤول واعتقال أحد المشتبه بهم، مشيرة إلى أن مورات قرر فتح تحقيق شامل في الحادث.
ونقلت الشبكة عن مكتب الادعاء العام في الولاية قوله، في بيان، إن أباريزيو أدى اليمن ثم توجّه إلى اجتماع رسمي عندما هاجمه مجهول وفتح النار عليه ما أصاب أربعة أشخاص آخرين، مضيفا أنه تم نقل عمدة البلدية إلى المستشفى إلا أنه توفي هناك في وقت لاحق.

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