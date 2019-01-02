اغتيال عمدة محلي جنوبي المكسيك فور توليه منصبه

لقي أليخاندرو أباريزيو، عمدة بلدية "تلاكسياكو"، الواقعة جنوبي المكسيك، مصرعه بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهول بعد وقت قصير من توليه منصبه الجديد.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أمس الثلاثاء، أن حاكم ولاية "أواكساكا"، أليخاندرو مورات، أكد عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقتل المسؤول واعتقال أحد المشتبه بهم، مشيرة إلى أن مورات قرر فتح تحقيق شامل في الحادث.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أمس الثلاثاء، أن حاكم ولاية "أواكساكا"، أليخاندرو مورات، أكد عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقتل المسؤول واعتقال أحد المشتبه بهم، مشيرة إلى أن مورات قرر فتح تحقيق شامل في الحادث.