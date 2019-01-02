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«فيسبوك» يحذف 80 صفحة سياسية بالعراق لهذا السبب

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فيسبوك
فيسبوك

المصريون ووكالات

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أعلن مركز الإعلام الرقمي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن قيام شركة "فيسبوك"، بحذف 80 صفحة سياسية عراقية مزيفة خلال الأسابيع الماضية، والتي تنتحل صفات شخصيات عراقية رسمية كرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وأوضح المركز، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، أن شركة "فيسبوك" حذفت حوالي 18 صفحة مزيفة تنتحل صفة رئيس الجمهورية برهم صالح، و31 صفحة تنتحل اسم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، و30 صفحة باسم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فضلا عن صفحات أخرى وهمية تنتحل صفة بعض السياسيين العراقيين.
وأشار إلى أن الشركة مستمرة في إزالة الحسابات السياسية المزيفة التي تقوم بنشر الأكاذيب والمعلومات المضللة، والتي تؤثر على الرأي العام عبر معلومات غير حقيقية مكذوبة.

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