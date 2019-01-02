تعليق صادم من "أمين" علي حملة الكالسون لـ سما المصري

عقب الإعلامي تامر أمين، على حملة الكالسون التي تبرعت بها الفنانة سما المصري، بمناسبة حلول العام الجديد 2019



وأوضح "أمين"، خلال حلقة من برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إنه سيمدح شخص معين، لم يكن يتصور في يومًا من الأيام أنه سيمدحه ولو بكلمة واحدة، مؤكدًا على أنه لا ينتقد أشخاصًا بعينهم وإنما ينتقد أفعال، ولذلك سيمدح ذلك الشخص السيء طالما بدر عنه فعلاً جيدًا، مُعلقًا بطريقة ساخرة: “تخيلوا إن أنا همدح، همدح، مش طالعة على لساني.. همدح سما المصري”.

