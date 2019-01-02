إنجاز عالمي جديد لـ محمد صلاح خلال عام 2018

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حصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، على المركز السادس، في استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.
وجاء إدين هازارد في المركز السابع، ومبابي في المركز الخامس، وكريستيانو الرابع.
فيما احتل جريزمان المركز الثالث، مودريتش الثاني، واعتلي ميسي المركز الأول لأفضل لاعب العام الماضي.

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