"عكاشة": هذا ما دار بين "السيسي" و"ترامب"

02 يناير 2019 - 12:10 ص

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، أن قضية مكافحة الإرهاب والتطرف لا زالت القضية التي تشغل الرأي العام العالمي.



وأوضح "عكاشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أن الجانب الأمريكي يشيد بالموقف المصري، وأن مصر تتلقى إشادة متكررة في المحافل الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه إيمان كامل بملف الإرهاب، ولديه إحاطة كاملة بكل تعقيدات هذا الملف.

