02 يناير 2019 - 12:00 ص

أكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم الإعلان عن كشف أثري كبير أول فبراير المقبل، بحضور عدد من القنوات الفضائية المحلية والعالمية.

