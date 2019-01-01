» "الجمارك" تكشف عن أسعار العملات الأجنبية

01 يناير 2019 - 11:40 م

أعلنت مصلحة الجمارك، الثلاثاء، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من الثلاثاء وحتى نهاية يناير الجاري.



وأوضحت الجمارك -في بيان الثلاثاء- أنه تم تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية.



وجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه كالتالي:



دولار أمريكي 16



يورو 3040ر18



جنيه إسترليني 8454ر20



دولار كندي 7389ر11



كرون دنمركي 4522ر2



كرون نرويجي 8371ر1



كرون سويدي 7850ر1



فرنك سويسري 2585ر16



100 ين ياباني 5112ر14



ريال سعودي 2652ر4



دينار كويتي 7619ر52



درهم إماراتي 3567ر4



دولار إسترالي 2736ر11



دينار بحريني 4449ر42



ريال عماني 5812ر41



ريال قطري 3950ر4



دينار أردني 5607ر22



يوان صيني 3272ر2





