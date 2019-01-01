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مقتل 4 جنود باكستانيين في هجوم مسلح

عرب وعالم

الجيش الباكستاني باكستان
الجيش الباكستاني باكستان

المصريون ووكالات

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مقتل 3 أشخاص في هجوم مسلح بالهند

قتل 4 جنود باكستانيين، الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحون على مركز تدريب عسكري بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.
وقال الجيش الباكستاني في بيان، إنه قتل 4 جنود في هجوم مسلح شنه 4 أشخاص بينهم انتحاري، على مركز تدريب في منطقة لورالاي، التي تبعد حوالي 155 كيلومترا عن كويتة عاصمة بلوشستان.
وأضاف أن قوات الأمن قتلت المهاجمين الأربعة، قبيل تمكنهم من دخول منطقة عسكرية تضم مساكن ومراكز إدارية لقوات الأمن.
وأشار إلى أن 3 مهاجمين قتلوا بنيران قوات الأمن، فيما قتل الرابع نتيجة تفجير القنبلة التي كانت بحوزته، خلال الاشتباكات.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن التنظيم الذي يدعى "تحريك طالبان باكستان" تبنى الهجوم.

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