مقتل 4 جنود باكستانيين في هجوم مسلح

قتل 4 جنود باكستانيين، الثلاثاء، في هجوم شنه مسلحون على مركز تدريب عسكري بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.



وقال الجيش الباكستاني في بيان، إنه قتل 4 جنود في هجوم مسلح شنه 4 أشخاص بينهم انتحاري، على مركز تدريب في منطقة لورالاي، التي تبعد حوالي 155 كيلومترا عن كويتة عاصمة بلوشستان.

