تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي وترامب

01 يناير 2019 - 10:20 م

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في كل من ليبيا وسوريا واليمن.



وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي أجرى مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع ترامب.



وأضافت أنهما بحثا أحدث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والجهود المشتركة المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، عبر التوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة، وخاصة في كل من ليبيا وسوريا واليمن.



وتعاني الدول الثلاث منذ سنوات حروبا أهلية واضطرابات أمنية، وهي نزاعات لها امتدادات إقليمة ودولية.



كما بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا أهمية مواصلة العمل لتفعيل التعاون المشترك في عدد من المجالات، لا سيما المجال العسكري، وملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بحسب البيان المصري.



وتوصف العلاقات المصرية ـ الأمريكية بـ "الوثيقة والاستراتيجية"، خاصة على المستوى العسكري.

