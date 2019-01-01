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تركيا تحتفظ بسلالة نادرة من القطط مهددة بالانقراض

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قطط قطة
قطط قطة

المصريون ووكالات

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يعتني مركز حماية القطط في العاصمة التركية أنقرة، بأحدى أهم سلالات القطط المنزلية التركية المعروفة في أوروبا باسم "قطط أنغورا". ويقوم المركز التركي بالعناية بهذا النوع من القطط المهددة بالانقراض حيث تتميز قطط أنقرة بأنها من أقدم سلالات القطط ذات الشعر الطويل اللماع، بالإضافة إلى عيونها الملونة. ( Mustafa Kamac? - وكالة الأناضول )
أنقرة / آيبوكه إنال / الأناضول
يعتني مركز حماية القطط في العاصمة التركية أنقرة، بإحدى أهم سلالات القطط المنزلية التركية المعروفة في أوروبا باسم "قطط أنغورا".
ويقوم المركز التركي بالعناية بهذا النوع من القطط المهددة بالانقراض، حيث تمتاز قطط أنقرة بأنها من أقدم سلالات القطط ذات الشعر الطويل اللماع، بالإضافة إلى عيونها الملونة.
وفي مقابلة مع مراسل الأناضول، قال رئيس بلدية منطقة "بورساكلار" سلجوق جتين، إن البلدية افتتحت في أكتوبر / تشرين الأول عام 2017، مركزا للعناية بسلالة القطط الشهيرة في تركيا والعالم تجنبا لانقراضها.
وأضاف جتين أن المركز يقوم بتربية القطط عقب ولادتها، وبعد 3 أشهر يتم تسليمها للمتطوعين الراغبين في العناية بالقطط الصغيرة من سلالة أنغورا.
بدورها، أوضحت عائشة قورقماز المسؤولة في المركز، أن هذه السلالة من القطط تعتبر من أكثر سلالات القطط المشهورة في العالم، فهي كثيرا ما تنال المراتب الأولى في سباقات القطط التي تقام سنويا في أوروبا.
وأضافت قورقماز أن العديد من الجامعات الغربية تقوم بدراسة الخريطة الجينية لقطط أنغورا، مشيرة أن إخراجها من تركيا يعتبر محظورا.
وأشارت إلى أن المركز يقوم بوضع شريحة خاصة لكل قطة، تحتوي أرقاما تعريفية ومعلومات عنها، وبعد عناية الإناث بقططها لمدة شهر، يتم وضع الشريحة الخاصة بها وتلقيحها ضد الأمراض.
يذكر أن بلدية "بورساكلار" التابعة لأنقرة، أقامت في أكتوبر / تشرين الأول الماضي مسابقة لاختيار ملكة / ملك جمال القطط، في مهرجان نظمت دورته الثالثة بمشاركة ما يقارب 200 قط وقطة، وبحضور لجنة تحكيمية من أطباء بيطريين عالميين.

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