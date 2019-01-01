مسجد في السويد يتعرض لهجوم مسلح دون وقوع إصابات

تعرض مسجد في مدينة مالمو السويدية لهجوم مسلح، الثلاثاء.



وقالت قناة "SVT" التلفزيونية الرسمية في خبر أوردته، إن مسجد محمود في مالمو تعرض لهجوم مسلح، دون وقوع إصابات.

وقالت قناة "SVT" التلفزيونية الرسمية في خبر أوردته، إن مسجد محمود في مالمو تعرض لهجوم مسلح، دون وقوع إصابات.

متحدثة شرطة المدينة آنا غورانسو، قالت في تصريحات صحفية إن الحادثة أدت إلى كسر 3 من زجاج نوافذ المسجد، وإنه تم بدء تحقيق بشأنها.

متحدثة شرطة المدينة آنا غورانسو، قالت في تصريحات صحفية إن الحادثة أدت إلى كسر 3 من زجاج نوافذ المسجد، وإنه تم بدء تحقيق بشأنها.