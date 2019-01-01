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إنقاذ رضيع روسي تحت أنقاض بناية منهارة منذ 35 ساعة

عرب وعالم

روسيا
روسيا

المصريون ووكالات

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انتشل رجال الإنقاذ، الثلاثاء، رضيعا على قيد الحياة من تحت أنقاض بناية منهارة في مدينة ماغنيتاغورسك، جنوب غربي روسيا، بعد مرور 35 ساعة من الحادث.
وذكر مركز عمليات الطوارئ في المدينة، أن عمال الإنقاذ عثروا على الرضيع (10 أشهر) بعدما سمعوا صراخا تحت الأنقاض، وفق وكالة أنباء تاس الروسية.
وأضاف المركز أنه تم العثور على الرضيع داخل سريره ومغطى بملابسه بشكل جيد، مشيرا إلى أن ذلك وفر له قدرا من الحماية.
وتابع أن الطفل رغم ذلك أصيب بجروح خطيرة، ونُقل إلى مستشفى.
والاثنين، انهار جزء من مبنى سكني مكون من 10 طوابق عقب انفجار أنبوب غاز.
وأسفر الحادث عن مصرع 7 أشخاص، ولا يزال 37 آخرون من سكان المبنى في عداد المفقودين، بحسب المصدر نفسه.
وتواصل السلطات عملية البحث عن ناجين.

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