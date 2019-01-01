زعيم كوريا الشمالية: مستعد للقاء ترامب مجددا

01 يناير 2019 - 10:10 م

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عن استعداده للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا.



جاء ذلك في كلمة له بمناسبة حلول العام الجديد نقلتها القناة الرسمية بالبلاد، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.



وأشار الزعيم الكوري الجنوبي إلى أنه مستعد للقاء ترامب مجددا، إلا أنه في حال استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض العقوبات على بلاده، فإنه سيضطر إلى سلك طريق آخر.



ولفت إلى أنه سيبذل جهودا للتوصل إلى نتائج تنال ترحيبا من قبل المجتمع الدولي.



وتابع: "لكن في حال لم تلتزم الولايات المتحدة بوعودها، وقامت بتقييم صبرنا بطريقة خاطئة، وواصلت طلباتها الأحادية الجانب، وأصرت على العقوبات والضغوطات، فإنه لن يبقى لدينا سوى اختيار طريق جديد".



وعقد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي اجتماع قمة في سنغافورة 12 يونيو / حزيران الماضي، وتوصلا إلى اتفاق بشأن تطهير كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.

