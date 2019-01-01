الجيش الأمريكي يعتذر عن تغريدة "نووية"

01 يناير 2019 - 10:00 م

اعتذرت القيادة الاستراتيجية الأمريكية بوزارة الدفاع، على تغريدة في "تويتر"، قالت فيها إنها جاهزة إذا استدعت الضرورة "لإسقاط شيء أكبر بكثير" من كرة العام الجديد في مدينة نيويورك.



القيادة الاستراتيجية، التي تشرف على ترسانة الولايات المتحدة النووية، نشرت التغريدة عشية احتفالات رأس السنة الجديدة، وأرفقتها بفيديو يظهر قاذفة من نوع "بي -2"، وهي تسقط قنابل، ويعقب ذلك حدوث انفجارات على الأرض.



ولاقت هذه الرسالة الكثير من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.



وحذفت القيادة الاستراتيجية، في وقت لاحق الرسالة، واستبدلتها برسالة اعتذار قالت فيها: "تغريدتنا السابقة عشية العام الجديد كانت سيئة المضمون ولا تعبر عن قيمنا. نحن نعتذر. إننا ملتزمون بأمن أمريكا والحلفاء".



وكانت القيادة الاستراتيجية الأمريكية، نشرت التغريدة على تويتر، قبل ساعات من تقليد إسقاط الكرة المضيئة في نيويورك، إيذانا بقدوم العام الجديد.



واستنكر والتر شوب، الرئيس السابق لمكتب مراقبة الأخلاقيات في الحكومة الأمريكية، رسالة القيادة الاستراتيجية.

