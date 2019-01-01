"صلاح" الأوفر حظًا للفوز بجائزة "كاف".. وهذا السبب

01 يناير 2019 - 09:53 م

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن لاعبي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، يتنافسون من جديد على أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أن اللاعب الدولي محمد صلاح قد فاز على زميله السنغالي ساديو ماني والمهاجم السابق في بروسيا دورتموند، بيير ايمريك اوباميانج، الذي انضم لأرسنال في الصيف الماضي، بحصوله على جائزة الكاف لأفضل لاعب في أفريقيا عام 2017.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي، والتي سيتم الإعلان عنها رسميا يوم 8 يناير الجاري، في العاصمة السنغالية داكار، والتي شهدت تواجد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والفائز بالجائزة في عام 2017، وإلى جانبه كلا من السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول والجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي.

ولفت التقرير إلى أن محمد صلاح تواجد في القائمة النهائية للعام لثاني على التوالي وفاز بها العام الماضي، فيما حطم "أوباميانج" الرقم القياسي الخاص بالإيفواري يايا توريه كأكثر لاعب تواجد في القائمة النهائية للأفضل بالقارة السمراء، حيث يتواجد في القائمة النهائية للعام الخامس على التوالي، كما تواجد "ماني" ضمن القائمة للعام الثالث على التوالي، بعدما نافس على الجائزة عامي 2016 و2017 ولكن لم يتوج بها.

ونوه التقرير إلى أن الغريب في الأمر أن القائمة النهائية جاءت مشابهة للعام الماضي، حيث تواجد الثلاثي في القائمة أيضا.

ويبحث محمد صلاح وأوباميانج عن جائزتهما الثانية حيث توج الفرعون المصري بها العام الماضي وفاز بها اللاعب الجابوني عام 2015، بينما يحلم "ماني" بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

وعقبت الشبكة أن أرقام محمد صلاح في عام 2018 ترجح كفته في الفوز بالجائزة، حيث يتفوق على كل من زملائه، بعدما أحرز 37 هدفا مع فريق ليفربول وصنع 16 في جميع البطولات التي شارك بها، كما قادهم لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وصدارة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وفاز بلقب هداف البريمييرليج وأفضل لاعب في البطولة الموسم الماضي والترشح لأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأفضل لاعب في أوروبا، كما يتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بـ13 هدفا متساويًا مع أوباميانج وهاري كين مهاجم توتنهام.

بينما على مستوى المنتخب الوطني، قاد محمد صلاح الفراعنة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، بعد غياب 28 عامًا عن المشاركة في المحفل العالمي، ورغم تراجع نتائج الفراعنة في المونديال، بالخروج من الدور الأول بدون تحقيق أي نقطة، إلا أنه نجح في تسجيل هدفين في مرمى روسيا والسعودية ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب في بطولات المونديال.

فيما نجح الجابوني بيير أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي، في تسجيل 25 هدفا وصنع 7 أهداف أخرى، من بينهم 13 هدفا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، ليتساوى مع صلاح على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، إلا أن تراجع نتائج أرسنال العام الماضي بعدم التأهل لدوري أبطال أوروبا كما أنه لم يشارك مع الفريق في الدوري الأوروبي العام الماضي، تقلصت آمال أوباميانج، في التتويج بالجائزة.

أما السنغالي ساديو ماني، فقد سجيل 22 هدفا وصنع 6 خلال عام 2018، وظروفه تتشابه كثيرا مع صلاح بلعب نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ريال مدريد، وصدارة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، كما قاد منتخب بلاده للتأهل لنهائيات كأس العالم، وقدم بطولة رائعة في مجموعة قوية ضمت اليابان وكولومبيا وبولندا، وخرج بأربع نقاط بالتساوي مع اليابان ولكن الأخير تأهل بسبب المواجهات المباشرة، كما تمكن ماني من إحراز هدف في المونديال.