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الإمارات: مقاطعة قطر مستمرة في 2019

عرب وعالم

أنور قرقاش
أنور قرقاش

وكالات

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قرقاش

مقاطعة الامارات

قطع العلاقات مع قطر

محاصرة قطر

أكد أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية استمرار مقاطعة قطر فى 2019، كونها ترتبط بتغييرات "واجبة في توجهات الدوحة المخربة"، متوقعًا انفراجات في الأزمة اليمنية وزيادة قوة المحور العربي في مقابل المحاور الإيرانية والتركية، واستمرار الإمارات في دورها الداعم للاستقرار بالمنطقة.

وقال قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع"تويتر"، إن مقاطعة قطر مستمرة في 2019 لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها برغم الكلفة الباهظةـ الموقف القطري يحركه الأمير السابق وعبره يدافع عن إرث أوقع الدوحة في مأزقها".

واتخذت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في يونيو عام 2017، قرارا بمقاطعة قطر بسبب أنشطتها الداعمة للجماعات الإرهابية التي جرى توثيقها بالأدلة، مطالبة الدوحة بتغيير سلوكها وسياساتها جذريا.


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