أول ظهور لرئيس اختفى أثناء زيارة السعودية منذ 3 أشهر

01 يناير 2019 - 08:49 م

أكد الرئيس الجابوني علي بونغو، في خطاب رسمي وجهه من العاصمة المغربية الرباط إلى شعبه بمناسبة حلول السنة الجديدة 2019، أنه يشعر بتحسن وسيحل ببلده قريبا جدا.

وقد ظهر علي بونغو في تسجيل مرئي مدته دقائق معدودة، سجل بالمملكة المغربية، حيث يمضي فترة نقاهة منذ أسابيع، وخاطب الغابونيين بخصوص وضعيته الصحية، في أول ظهور له بعد اختفائه أثناء زيارته للسعودية منذ 3 شهور.

وقال بونغو في الخطاب، الذي دام دقيقتين، إن السنة الماضية عرفت تطبيق عدد من الإجراءات القوية من أجل تحقيق التوازن المالي؛ لكن لم يستفض في هذا الموضوع وركز الحديث على صحته.

وأشار الرئيس بونغو قائلاً: "عيشنا المشترك يشغلنا جميعاً، والشعب الغابوني لا يتجزأ، وستبقون دائماً في قلب اهتماماتي"، قبل أن يضيف قائلاً: "صحيح أني مررت بفترة صعبة وهذا يحصل أحياناً في الحياة، وهذه المحنة تغلبت عليها بفضل الله والناس المحيطين بي، وعائلتي على وجه الخصوص ولكن أيضاً بفضل دعمكم".

وأوضح بونغو أنه في صحة جيدة وخاطب شعبه قائلاً: "اليوم كما تلاحظون أشعر بتحسن وأستعد للقائكم سريعاً جداً. وسأستمر في وضع كل طاقتي وقوتي لخدمة بلدنا من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين، وأتمنى لكم ولكن سنة سعيدة 2019، عيد الفرح والازدهار لبلدنا".

وتبدو علامات المرض على الرئيس الغابوني، الذي غادر البلاد في 23 أكتوبر متوجها إلى المملكة العربية السعودية، حيث خضع للعلاج بمستشفى فهد بالرياض، قبل أن يغادر نهاية نوفمبر إلى المغرب لقضاء فترة نقاهة.

وتفاعل عدد من الغابونيين والغابونيات مع الخطاب الرسمي لرئيسهم والذي بث على صفحة الرئاسة الغابونية على فيسبوك، حيث لاحظ أغلبهم آثار المرض على محياه؛ فيما تمنى له الآخرون الشفاء والعودة إلى بلاده، التي يرأسها منذ سنة 2009.

ويأتي ظهور علي بونغو ومخاطبته الغابونيين، بعد تعبير 44 حزبا سياسيا معارضا "عن انزعاجهم من طول غياب الرئيس"، وطالبوا بفترة انتقالية من سنتين، يقود البلاد خلالهما رئيس ?خر".

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس الغابوني فوض رئيس الوزراء إيمانويل إيسوزي نغوندت أن يقوم بما يجب القيام به فيما يخص احتياجات المواطنيين حتى يعود إلى البلاد بعد شفائه.