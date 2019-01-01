» مدحت شلبي يعود للإعلام من جديد

01 يناير 2019 - 08:49 م

عقب تعاقده مؤخرا مع شركة بريزنتيشن سبورتس، يعود الإعلامي مدحت شلبي، الجمعة المقبلة، من جديد على شاشة قناة النيل للرياضة.

ويظهر شلبي لأول مرة معلقا على مباراة بيراميدز والأهلي والتي تقام في السادسة من مساء الجمعة المقبل على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتعاقد الإعلامي مدحت شلبي مؤخرا مع شركة بريزنتيشن سبورتس في إطار خطة الشركة لتطوير محتوى قناة النيل للرياضة من خلال تقديم الاستديو التحليلي للمباريات “ستاد النيل” والتعليق بجانب برنامجه اليومي الرياضي الشهير، مساء الأنوار.

وتنتظر جماهير كرة القدم المصرية بشغف تعليق مدحت شلبي المثير دائما للجدل على مواجهة بيراميدز والأهلي المنتظرة خاصة وأنها المباراة الأولى بين الفريقين خلال الموسم الجاري.