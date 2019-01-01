  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:11 م
بحث متقدم
محمد صلاح

"صلاح" الأوفر حظًا للفوز بجائزة "كاف".. وهذا السبب

الدكتور مصطفى مدبولي

مفاجأة أثرية قبل نهاية 2019

جرائم قتل

الجرائم العائلية.. "غاب العقل وحضر الشيطان"

الرئيس الجابوني علي بونغو

أول ظهور لرئيس اختفى أثناء زيارة السعودية منذ 3 أشهر

نادر بكار: أبو تريكة سيظل رمزًا لكل المعاني الجميلة

قيادي سلفي: تهميش «نادر بكار» داخل حزب «النور»

الدكتور محمد العريان

"العريان" يحذر: هزة اقتصادية عنيفة تضرب العالم

السيسي

لهذا السبب "السمنة" تقلق السيسي

شيخ الأزهر

استطلاع "المصريون".. شيخ الأزهر شخصية عام 2018

حزب النور

لهذه الأسباب.. «النور» يفرض السرية على مؤتمراته السنوية

العربية والحدث

الإطاحة بمجلس تحرير«العربية» و«الحدث»

قيادي سلفي: تهميش «نادر بكار» داخل حزب «النور»

آخر الأخبار

نادر بكار: أبو تريكة سيظل رمزًا لكل المعاني الجميلة
نادر بكار: أبو تريكة سيظل رمزًا لكل المعاني الجميلة

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

حزب النور يرفض قانون بناء الكنائس

حزب النور

نادر بكار

قيادي سلفي

قال سامح عبد الحميد حمودة، القيادي السابق بحزب "النور"، إن الحزب قرر تهميش نادر بكار، مسئول الاتصال السياسي بالحزب.

وقال حمودة لـ "المصريون": "نجح مسئولو الحزب في الإطاحة ببكار، تلك الشخصية العنيدة التي أحرجت الحزب مرارًا".

وأضاف: "ذكرتُ مثل هذا منذ سنوات حين أشرت إلى أن الحزب لا يريد بكار، لكن هناك ظروفًا استثنائية جعلته في الواجهة، وعندما زالت الظروف أصبح بعيدًا عن الواجهة".

وتابع: "منذ أربع سنوات استطاعوا تحجيم بكار، ونجحوا في عزله عن الواجهة، بكار كان يرى لنفسه فضلاً ومِنة، ويعتبر نفسه ذا مكان ومكانة، واقترف مخالفات شرعية أحرجت الحزب، دفعت البعض لتبريرها، وتكررت محاولات تهدئة القواعد الثائرة المتذمرة بسبب توالي مخالفته لأصول وثوابت الحزب".

وذاع صيت بكار عقب ثورة يناير 2011 كأحد الوجوه الشبابية المعبرة عن التيار الإسلامي؛ وهو عضو مؤسس بحزب "النور"؛ وانتخب عضوًا بلجنة كتابة الدستور في العام 2012 ليصبح أصغر أعضائها سنًا (28 سنة) وقتها.

ويشغل منصب مساعد رئيس حزب "النور" للشئون الاقتصادية. لكنه يتواجد في الولايات المتحدة حاليًا، حيث التحق ببعثة دراسية بجامعة هارفارد، كلية كينيدي للعلوم السياسية، ونال درجة الماجستير في الإدارة الحكومية والسياسة العامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "مدبولى" يوجه "الخدمة الوطنية" بهذا الأمر
» تفاصيل حادث كفر الشيخ .. من حبل الستارة للسرقة
» مدحت شلبي يعود للإعلام من جديد
» الرئيس الأمريكي يهدد المصابين بـ«متلازمة ترامب»
» غدا.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات
» بلاغ للنائب العام ضد «برهامي»
» 3 وزراء يفتتحون «موفر المياه» بالمساجد
» يطلب تطليق زوجته: "بتروح شقة مفروشة مع عشيقها"
» إسرائيل و«فجر السعيد».. علاقة غير مشروعة
» مفاجأة.. لأول مرة منع "سور الأزبكية" من الوجود بمعرض الكتاب
» الإطاحة بمجلس تحرير«العربية» و«الحدث»

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني