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وكيل «حقوق النواب»: سنرد على التقارير المشبوهة بهذه الطريقة

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أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن كل التقارير الخارجية المشبوهة والمغلوطة التي يتم نشرها بهدف الإساءة للدولة المصرية سيتم الرد عليها خلال الفترة القادمة من خلال زيارات مكوكية لأعضاء اللجنة إلي السجون والأقسام المصرية لنقل الصورة الصحيحة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وإعداد تقارير حقوقية بعدة لغات عن هذه الزيارات لتوجيهها للعالم الخارجي.

وقالت مارجريت عازر وكيل حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة اتخذت العديد من الوسائل والخطوات للرد على التقارير الخارجية المغلوطة والمشبوهة ضد مصر.

وأضافت عازر لـ"المصريون"، أن "لجنة حقوق الإنسان ستنظم زيارات ميدانية للسجون المصرية بعد انتهاء إجازة أعياد الميلاد المجيدة لتفقد أوضاع السجناء في مصر وللتأكيد للعالم كله أن مصر تحترم حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن اللجنة ستنظم زيارات لملاجئ الأطفال ودور المسنين وتفقد أوضاعهم للرد على التقارير التي تنشر بصورة سيئة عن حقوق الإنسان في مصر.

ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان نظمت الأسبوع الماضي زيارات ميدانية لسجون طره والقناطر الخيرية وتفقدت أوضاع السجناء في هذه السجون، وأن اللجنة تأكدت من احترام هذه السجون لحقوق الإنسان داخل السجن ولم تسجل اللجنة أي شكوى  من أي سجين علي الإطلاق.

وأوضحت أنها لاحظت أنه هناك تغيير في وضع السجناء في مصر الآن عن الفترة الماضية، وهي تحول السجين في مصر إلى إنسان منتج وليس مجرد سجين يقضي عقوبة قانونية فقط.

وأشارت عازر إلى أن "هناك العديد من السجناء الآن أصبحوا أشخاص منتجين يعملون داخل المصانع في قطاع السجون ويتقاضون مرتبات جيدة وهناك من تعلم مهنة داخل السجن، فلم تصبح العقوبة هي المصير النهائي للسجين داخل السجن بل أنه الآن يعمل وينتج ويتعلم مهنة تساعده على العمل فور خروجه من السجن".

وأكدت عازر أن "إدارة السجون في مصر تقوم بتوفير كل الوسائل العلاجية والطبية للسجناء ولا يتم التضييق على أي سجين خلال فترة العقوبة التي يقضيها خلف القضبان".

وذكرت أن "زيارات لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للسجون المصرية ونشرها لتقارير تفيد باحترام حقوق السجناء في مصر هو الرد المناسب على كل التقارير المغلوطة التي تنشر عن حقوق الإنسان في مصر". 

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