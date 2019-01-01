» غدا.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات

01 يناير 2019 - 08:21 م

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (عزبة وهبة– ميدان المظلات– جراج هيئة النقل العام– عماير أحمد طه– سينما مودرن– مساكن الغزل والنسيج)، وضعفها عن مناطق (شارع أحمد حلمى ومتفرغاته)، وذلك لمدة 8 ساعات، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء، وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.

ويرجع ذلك لطلب شركة "المقاولون العرب"، بإجراء تحويلات مرافق روض الفرج، وأعمال تحويل خط مياه قطر 1000 مم، بشارع سعد سليم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة، بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من الهاتف الأرضي.