"التضامن": انتظام صرف معاشات يناير في اليوم الأول من 2019

01 يناير 2019 - 08:13 م

تابعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر يناير في يومها الأول، حيث اطمأنت الوزيرة إلى سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي، التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد.

وكانت وزيرة التضامن أعلنت عن صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2019 يوم الثلاثاء 1 يناير 2019 من جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وكذلك مكاتب البريد، وتبدأ البنوك غدا الأربعاء 2 يناير 2019 في صرف جميع المعاشات المستحقة.

كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف اليوم الأول من يناير بلغت 1.3 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية 1.94 مليار جنيها، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 182.567 حركة صرف بقيمة إجمالية 306.954 مليون جنيها وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 344.827 ألف حركة صرف بقيمة إجمالية 425.947 مليون جنيها، بالإضافة إلى 789 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية مليار و256 مليون جنيها.

وكانت والى أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل أي شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف.

كما طالبت وزارة التضامن الاجتماعي أصحاب المعاشات ضرورة اصطحاب البطاقة الشخصية أثناء التوجه لصرف المعاش المستحق لهم، لتحديث بعض البيانات الخاصة بهم.