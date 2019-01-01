«الديهي»: لن يكون هناك درج مفتوح ومغلق في الحكومة

محمد فضل
عقب الإعلامي نشأت الديهي، على القرار الذي اتخذته هيئة التنظيم والإدارة بمنع التعامل ورقيًا مع أي جهة حكومية في عام 2020، قائلًا : "اللي إحنا بنقوله ده مش إبداع ، إحنا متأخرين في تطبيقه".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الثلاثاء، أن أغلب دول العالم تتبع هذا الأسلوب نظرًا لأهميته الكبرى.
وتابع "الديهي": "دول العالم تطبق هذا القرار منذ 30 عام، مبقاش فيه حد بيستخدم ورق، يعني بعد كده لا هيبقى فيه دمغه ولا درج مقفول ولا مفتوح".
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