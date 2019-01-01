‏أول تغريدة لـ"البرادعي" في 2019

01 يناير 2019 - 08:00 م

في أول تغريدة له في عام 2019، تمنى الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ألا تكون هناك شيطنة أو تخوين بين كل الأطراف.

وكتب البرادعي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هل من أمل مع بداية العام الجديد أن يكون تبادل الرأي على منصات التواصل وسيلة لفهم بعضنا البعض دون كذب أو شيطنة أو تخوين أو لغة هابطة أو ذباب؟".

وتساءل: "هل من أمل أن ندرك أنه محكوم علينا العيش معاً وألا أحد يحتكر الحقيقة وحده؟ هل حان الوقت أن ننظر إلى المستقبل وألا نقبع أسرى للماضي؟".