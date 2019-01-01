تعرف على الإسرائيلية التي عشقها "الأطرش"

01 يناير 2019 - 07:57 م

توفيت المطربة الإسرائيلية مايا كزابيانكا، عن عمر يناهز الـ78 عامًا، والتي عرفت بعشقها للموسيقار الراحل فريد الأطرش.

وكتبت ابنتها نتالي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحلت المطربة الفرنسية الإسرائيلية مايا كازابيانكا، لقد صمتت الأغاني للأبد وكذلك قلب والدتي".

ولدت "كزابيانكا" باسم مرجوت المكيس عزران، كانت إحدى المغنيات البارزات والناجحات حول العالم، في سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ومن أشهر الأغاني التي أنشدتها "ياجميل ياجميل" لصاحبها الموسيقار السوري المصري فريد الأطرش.

هاجرت "كزابيانكا" في عام 1942 هي وعائلتها إلى إسرائيل، وفي نهاية الخمسينات حققت نجاحا في فرنسا جعلها نجمة عالمية وقدمت عروضا بجميع الدول من بينها روسيا ولبنان وجنوب إفريقيا، بحسب صحيفى "يديعوت أحرونوت".

أصبحت "مايا" عشيقة الممثل والمطرب والموسيقار المصري السوري المعروف فريد الأطرش، وهناك كتب ومؤلفات منتشرة في العالم العربي تحكي عن قصة الحب الملتهبة بينهما، وفي منتصف السبعينات عادت المطربة لتسكن في إسرائيل وشاركت في مهرجان الغناء الشرقي في عام 1973، ومهرجان الغناء عام 1979.

وقالت مايا، في تصريحات سابقة لها، "حياتي ثرية بالأغاني، وكنت منافسة لداليدا المصرية، وأردت أن أكون أكثر شهرة منها، لقد عملت مع العظماء من بينهم الموسيقار فريد الأطرش، لقد صنع من أجلي أغنية "ياجميل" وذلك لأننا أردنا، أنا وهو، تغيير الأسلوب الغنائي الذي أقوم بأدائه، كنت الإسرائيلية الوحيدة في فترة الستينات التي غنت بالعربية المصرية".

وأضافت: "الهدف من وراء استخدام اللهجة المصرية هو جذب العالم الأوروبي للأسلوب الغنائي الشرقي، إنني أذكر أن فريد أسمعني "يا جميل" لأول مرة في فندق كان يتواجد به في باريس وحاول أن يغني بنفسه لكنه لم يتمكن من ذلك، تلك إحدى الأغنيات التي أعشقها".