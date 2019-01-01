نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات بمدينة المنيا الجديدة

01 يناير 2019 - 07:56 م





تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، ونوابه، ومعاونه، عدداً من المشروعات المختلفة بالمدينة، ومنها مشروع إنشاء محطة المعالجة بطاقة 20 ألف م3/يوم، ومشروع تنفيذ أعمال المرافق بمنطقة 1400 فدان، ومنطقة الإسكان الاجتماعى، ومشروع تنمية وتطوير المداخل والميادين بالمدينة.

وشدد ممدوح على ضرورة المتابعة الدورية للبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، ودفع العمل بالمواقع المختلفة، والاهتمام بجودة تنفيذ الوحدات السكنية المنفذة لمختلف شرائح الدخل.





