"العريان" يحذر: هزة اقتصادية عنيفة تضرب العالم

01 يناير 2019 - 07:46 م

توقع الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان، احتمالية تعرض العالم لحالة ركود اقتصادي خلال الفترة القادمة، محذرًا المستثمرين من تقلبات الأسواق المالية فى العام الجديد.

وقال العريان، في مقال نشرته "فوكس نيوز صنداي"، إن حدوث الركود سيتطلب حدوث أخطاء سياسية كبيرة أو حدوث أزمة عميقة لأحد أسواق المال.

وتوقع أن يتراوح النمو في العام المقبل بين 2.5 الى 3 % ، مضيفًا "لن تكون مفاجأة إذا رأينا تقلبات بـ1000 نقطة على مؤشر داو جونز".

وأرجع العريان، أسباب توقعاته لتقلبات السوق العنيف إلى حالة عدم اليقين للاقتصاد العالمى لاسيما فى أوروبا والصين وإحجام البنوك المركزية العالمية عن شراء الأوراث المالية واتباع نمط مرتفع لأسعار الفائدة وتغير المزاج العام فى وول ستريت باتجاه البيع خصوصًا عبر التداول الإلكترونى.

واتفق العريان مع رؤية ترامب، فى أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، بحاجة إلى أن يشعر بما يحدث فيما وراء الاقتصاد المحلي عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات برفع أسعار الفائدة.