«الوزراء»: إنشاء مستشفيين بالعاشر من رمضان وسوهاج الجديدة

01 يناير 2019 - 07:45 م

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العمومية والتوريدات؛ حيث تم استعراض أهم المشروعات الخدمية والتنموية التي يقوم على تنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض اللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، المخطط التفصيلي الخاص بإنشاء مستشفيي العاشر من رمضان الجامعي بمحافظة الشرقية، وسوهاج الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، وكذا الموقف التنفيذي لكل منهما.

وأشار أمين إلى أن مستشفى العاشر من رمضان الجامعي سيقام على مساحة 5.68 أفدنة، لافتًا إلى أن أسِرّة الإقامة بها تبلغ 200 سرير، إضافة إلى 86 أسرّة نوعية، من بينها 32 سريرًا لمرضى الغسيل الكلوي، و18 سرير طوارئ، و16 سرير إفاقة، فضلًا عن 20 حضّانة.

ولفت إلى أن المستشفى يضم 10 أقسام هي؛ الطوارئ، والأشعة، والمعامل، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والولادة الطبيعية، وعمليات الجراحة والولادة، والمناظير (باطنة وجراحية)، فضلًا عن قسم الرعايه المركزة، وقسم رعاية مركزة أطفال، كما سيضم المستشفى مبنى تعليميًا يستوعب 500 طالب، على مساحة 2990 م2.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمستشفى العاشر من رمضان الجامعي، أشار اللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العمومية والتوريدات، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز اللبشة المسلحة للمبنى الرئيسي، وكذا صب أعمدة الدور الأرضي للمبنى الرئيسي، وجارٍ عمل شدة السقف. وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال القواعد الخرسانية لكل من المبنى التعليمي والمسجد الملحقين بالمستشفى.

كما تم استعراض مخطط مشروع إنشاء مستشفى سوهاج الجامعي على مساحة 8.5 أفدنة، حيث يضم المستشفى 200 سرير للإقامة، بالإضافة إلى 86 أسرّة نوعية، من بينها 32 سريرًا لمرضى الغسيل الكلوي، و18 سرير طوارئ، و16 سرير إفاقة، فضلًا عن 20 حضّانة. ويضم المستشفى أيضًا 10 أقسام، ومبنى تعليمي مثل مستشفى العاشر من رمضان الجامعي

وتم استعراض الموقف التنفيذي لمستشفى سوهاج العام، حيث تم اختيار الموقع، وتم الانتهاء من أعمال الجسات، وبدأت أعمال الحفر ودمك التربة، كما تم تركيب البولي ايثلين للفرش على الطبقة الثانية للإحلال، كما تم تشوين الطبقتين الثالثة والرابعة.