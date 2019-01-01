محمد رمضان يرد على بشرى بـ"أنا مافيا"

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ياسر ابراهيم

طرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة "أنا مافيا"، المقرر إذاعتها خلال الفترة القادمة على قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" يرد فيه بطريقة غير مباشرة على فيديو كليب "كوبرا" الذى قدمته الفنانة بشرى وانتقدت فيه رمضان بسبب أغانيه الاخيرة.

واحتوى الفيديو الذى نشره "رمضان" على أكثر الاغانى مشاهدة على اليوتيوب فى عام 2018 وضمت أغانية الأربعة وعلق قائلا : " الحمد لله عندي 4 أغاني في توب الأغاني المصرية الأكثر مشاهدة على يوتيوب في 2018 الفضل لربنا ثم لجمهوري الغالي .. ثقة في الله نجاح.

 يذكر أن محمد رمضان يقوم حاليا بالتحضير إلى مسلسله الجديد الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان 2019.

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