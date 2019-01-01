بالتفاصيل.. خريطة الإجازات الرسمية فى 2019

01 يناير 2019 - 07:05 م

ينتظر العديد من المواطنين الإجازات السنوية بـ2019 بفارغ الصبر للحصول على الراحة من العمل بأجر كامل طبقًا لقانون الخدمة المدنية والذي نص على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية كما أنه يجوز تشغيله إذا اقتضت الضرورة ومنحه مماثلًا إلى أجره.

والإجازات الرسمية في 2019 هى

وفى شهر يناير فإن الإجازات الرسمية هى يوم الإثنين 7 يناير للاحتفال بعيد الميلاد.

يوم الجمعة: 25 يناير الاحتفال بعيدي الشرطة وثورة يناير.

فبراير

لا توجد إجازات رسمية بخلاف يومي الجمعة والسبت.

مارس

لا توجد أي عطلات رسمية أو مناسبة بخلاف يومي الجمعة والسبت.

أبريل

1. شم النسيم يوم 25 أبريل.

2. عيد تحرير سيناء يوم الخميس 25 أبريل.

مايو

1. عيد العمال 1 مايو الموافق يوم الأربعاء.

يونيو

1. إجازة عيد الفطر بدءا من يوم الأربعاء 5 يونيو حتى يوم الجمعة.

2. إجازة ثورة 30 يونيو والتي توافق يوم الأحد.

يوليو

1. إجازة ثورة 23 يوليو والتي توافق يوم الثلاثاء.

أغسطس

1. وقفة عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس.

2. إجازة عيد الأضحى من يوم الإثنين 12 أغسطس حتى الخميس 15 أغسطس.

3. 31 أغسطس الاحتفال برأس السنة الهجرية.

سبتمبر

لا توجد إجازات رسمية بخلاف يومي الجمعة والسبت

أكتوبر

1. يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر.

نوفمبر

1. الاحتفال بالمولد النبوي يوم 9 نوفمبر

ديسمبر

لاتوجد عطلات رسمية بخلاف يومي الجمعة والسبت.