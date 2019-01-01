4 لاعبين جدد ضمن صفقات الأهلي

01 يناير 2019 - 06:37 م



ينتظر جماهير النادي الأهلي المزيد من صفقات النادي خاصة في مركز الدفاع ، يأتي ذلك بعد إبرام إدارة النادي الأهلي 4 صفقات لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعد سلسلة النتائج السيئة والإخفاقات التي حدثت مؤخرًا.



ضمت صفقات الأهلي الجديدة 4 لاعبين لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية هم محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وحيد من المقاصة، والأنجولي جيرالدو من أول أغسطس، واستعارة رمضان صبحي من هيديرسفيلد تاون الإنجليزى لمدة 6 أشهر.



صفقات الأهلي تنتظر تدعيم الدفاع



جاءت الصفقات التي أبرمها الأهلي لتدعيم صفوفه جميعها في النواحي الهجومية، ولم يتم التعاقد مع مدافع سوبر أو لاعب وسط مميز يستطيع تعويض حسام عاشور، لاسيما أن الأحمر يعانى بشدة من تذبذب في مستوى مدافعيه الأمر الذي يدفع جميع المنافسين لتكثيف الضغط واستغلال الأخطاء الساذجة التي ترتكب، الأمر الذى دفع الجماهير للمطالبة بسرعة التعاقد مع مدافع جديد.



تعطيل صفقة محمود مرعى



رغم حرصه الشديد على التعاقد مع محمود مرعي مدافع وادى دجلة، إلا أن الأمر توقف دون وجود مبرر، وتراجعت إدارة القلعة الحمراء عن إرسال عرض رسمي لنظرائهم بدجلة من أجل ضم اللاعب.



ياسر إبراهيم يقترب من الأهلي



كثف الأهلي مفاوضاته مع نادى سموحة من أجل ضم ياسر إبراهيم مدافع الفريق، خاصة بعدما صرح اللاعب لبعض المقربين عن أنه يرغب في ارتداء القميص الأحمر، ويرفض الانتقال للزمالك، ما جعل مسئولى الأهلى في تكثيف المفاوضات من أجل ضمه في يناير وتدعيم الدفاع.

