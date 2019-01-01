  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:33 م
بحث متقدم
الدكتور محمد العريان

"العريان" يحذر: هزة اقتصادية عنيفة تضرب العالم

السيسي

لهذا السبب "السمنة" تقلق السيسي

العربية والحدث

الإطاحة بمجلس تحرير«العربية» و«الحدث»

فجر السعيد

إسرائيل و«فجر السعيد».. علاقة غير مشروعة

حزب النور

لهذه الأسباب.. «النور» يفرض السرية على مؤتمراته السنوية

شيخ الأزهر

استطلاع "المصريون".. شيخ الأزهر شخصية عام 2018

شاهد.. زوار معرض الكتاب في آخر أيامه

بالتفاصيل ..سر نقل «معرض الكتاب» للتجمع الخامس

أرشيفية

رسالة مؤثرة من خطيبة «خاشقجي» له بمناسبة العام الجديد

فواتير الكهرباء

فواتير الكهرباء «تصعق» جيوب المصريين.. والمسئولية «تائهة»

محكمة الاسرة

يطلب تطليق زوجته: "بتروح شقة مفروشة مع عشيقها"

لهذه الأسباب.. «النور» يفرض السرية على مؤتمراته السنوية

آخر الأخبار

حزب النور
النور

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"حساسين": هذه هي الأسباب الحقيقية وراء تفجير الهرم

#

"الإبراشي": "اللي بيحصل ده قطع للنور وتكميم للأفواه"

#

«السرية» شعار المصري قبل مواجهة فيتا كلوب

للسنة الثانية على التوالي، يعقد حزب "النور"، الذراع السياسية لـ"الدعوة السلفية"، مؤتمره السنوي في سرية تامة بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام، واكتفى بنشر صور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

المؤتمر الذي فُرض عليه سياج من التكتم والسرية أثار أزمة داخل أنصار الحزب السلفي، ودفع عددًا من القيادات السابقة بالحزب إلى شن هجوم لاذع عليه، متهمين إياه بالديكتاتورية وأنه أصبح ما يشبه المكلمة للقيادات "الدعوة السلفية" فقط .
فقد شن القيادي السلفي محمود عباس، عضو الهيئة العليا المنشق عن حزب "النور"، هجومًا حادًا على الحزب، قائلاً إن "قيادات الحزب الحالية دمرت التيار السلفي".

وأضاف: "نفس الوجوه التي أسلمت الحزب لمثواه الأخير لم ولن تتغير بداية من ياسر برهامي (..) الذي أمات الحزب إكلينيكيًا بسبب تدخلاته، مرورًا بجلال مرة الأمين العام للحزب، مع ظهور بعض أعلام الحزب الذين يتحكمون فيه من وراء الستار ويقبضون عليه بأيادٍ من حديد؛ أمثال محمد عبدالحميد ومحمد الشريف ومحمد إبراهيم".

وأضاف القيادي السابق، في تصريحات له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن "المكلمة داخل حزب النور انتهت، وأثبت الحزب بما لا يدع مجالاً للشك أنه أصبح هو والعدم سواء، ولم يعد له أي تأثير، ولم يعد ليونس مخيون رئيس حزب النور أي دور".

وقال سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إن "حزب النور لا يستطيع عقد مؤتمراته السياسية في العلن تجنبًا للإحراج السياسي والديني أمام الرأي العام في مصر في حال ظهوره للعلن".

وأضاف عيد لـ"المصريون"، أن حزب النور لو عقد مؤتمراته في العلن سيهاجم من أبناء "الدعوة السلفية"، إذا ما تم سؤاله عن أسئلة دينية محرجة، مثل تهنئة الأقباط بعيد الميلاد وبعض الفتاوى التي أصدرها قياداته في السابق، وتراجع عنها في مؤتمر السنوي إرضاء للتيار المدني والدولة المصرية.

وتابع: "في نفس الوقت من الممكن أن يهاجمه الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إذا ما أصر على فتاواه السابقة الخاصة في حال سؤاله في مؤتمراته السياسية عن بعض القضايا الدينية الملحة وأصر على التمسك بفتاواه السابقة".

وأكد أن "حزب النور في موقف حرج في كلا الحالتين حال إصراره على فتاواه أو آرائه السابقة، أو تغييرها لإرضاء التيار المدني، ومن هنا يلجأ إلى عقد مؤتمراته في سرية تامة بعيدًا عن حزب النور".

ورفض عيد، الربط بين عقد الحزب مؤتمراته في السرية والخوف من مقصلة الحل التي طالت الأحزاب الإسلامية، قائلاً: "النور في حالة توافق تام مع الدولة حتى أن نوابه في البرلمان لا يتحدثون للإعلام ولا يعترضون بشكل صريح على أي قوانين يسنها مجلس النواب".

وذكر أن "نواب حزب النور في البرلمان تقتصر أنشطتهم البرلمانية على تقديم خدمات عامة للدوائر المنتخبين عنها فقط مثل خدمات الصرف الصحي والري والكهرباء وشبكات المياه ولا يتطرقون من قريب أو بعيد للدخول في صراع سياسي من أي نوع".

واستبعد عيد أن ينافس حزب "النور" بقوة في الانتخابات المحلية القادمة، مرجحًا أن "ينافس بشكل جزئي في الانتخابات المحلية ولن يشارك فيها بشكل كبير تجنبًا للصدام مع الأحزاب السياسية والتيار المدني ".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» غدا.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات
» بلاغ للنائب العام ضد «برهامي»
» 3 وزراء يفتتحون «موفر المياه» بالمساجد
» يطلب تطليق زوجته: "بتروح شقة مفروشة مع عشيقها"
» مفاجأة.. لأول مرة منع "سور الأزبكية" من الوجود بمعرض الكتاب
» «نتنياهو»: بعض الدول العربية لا يستغنون عن إسرائيل
» الإطاحة بمجلس تحرير«العربية» و«الحدث»
» بريطانيا: قطر هي الدولة الوحيدة التي أبرمت هذه الاتفاقية معنا
» بالصور.. تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الشيخ
» الشرطة البريطانية تضبط منفذ الهجوم الإرهابي فى احتفالات رأس السنة
» "كاف" يعلن القائمة للمرشحين لجائزة 2018

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني