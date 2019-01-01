وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة

01 يناير 2019 - 06:31 م





ترأس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أولى الجمعيات العامة العادية للشركات القابضة الثماني الخاضعة لإشراف الوزارة، وذلك لمناقشة واعتماد القوائم المالية في 30 يونيو 2018، حيث اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية نتائج الأعمال عن العام المالي 2017/2018.

وقد استعرض الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة، وأهم مؤشرات الشركة القابضة عن نشاط إدارة المحفظة خلال العام المالي 2017/2018، والتي أظهرت تحقيق الشركة القابضة - بصورة مستقلة – إجمالي إيرادات بقيمة 1.984 مليار جنيه وبنسبة زيادة نحو 115% عن العام المالي 2016/2017، كما حققت صافي ربح قدره 1.123 مليار جنيه بمعدل نمو 135% مقارنة بالعام المالي 2016/2017.

وبالنسبة لمؤشرات أداء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في العام المالي 2017/2018، فقد أظهرت القوائم المالية تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 22.518 مليار جنيه بزيادة 39.5 % عن عام 2016/2017، وزيادة صافي الربح المحقق في العام المالي 2017/2018 ليبلغ 2.3 مليار جنيه بمعدل نمو 53% مقارنة بالعام المالي 2016/2017، إلى جانب ارتفاع قيمة الصادرات لتبلغ 629 مليون دولار خلال عام 2017/2018.

وقد تضمن تقرير مجلس الإدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية الإشارة إلى عدد من المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة، من بينها توسعات شركة مصر للألومنيوم لإضافة 250 ألف طن للطاقة الإنتاجية واستحداث التكنولوجيا المستخدمة إلى جانب مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء للشركة، والتحديث الكامل لشركة الدلتا للصلب من خلال مضاعفة حجم إنتاجها 10 مرات برفع طاقة "البليت" إلى 500 ألف طن، وإنتاج 10 آلاف طن مسبوكات سنويًا، إضافة إلى توقيع عقد البطارية الثالثة لشركة النصر لفحم الكوك بطاقة إنتاجية (560) ألف طن سنوياً، وكذلك الاستعانة باستشاري متخصص لتقييم الحالة الفنية للشركات شديدة التعثر مثل المصرية للصناعات المعدنية "ميتالكو"، والنصر لصناعة المواسير الصلب، والنصر لصناعة المطروقات، ومصانع النحاس المصرية.







