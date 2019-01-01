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تخصيص بريد إلكتروني لتلقي شكاوى المصريين بالخارج

الحياة السياسية

وزارة الهجرة
وزيرة الهجرة

عصام الشربيني

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وزيرة الهجرة تخصص بريد إلكتروني لتلقي شكاوى المصريين بالخارج

كفر الشيخ

جثامين

مذبحة

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تخصيص بريد إلكتروني لتلقي شكاوى عدم تفعيل إجازات المصريين بالخارج، وذلك في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوقف بعض الجهات تجديد إجازات المصريين العاملين بالخارج سواء المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون مرتب.

وأكدت مكرم على عدم صدور أي قرار بوقف الحكومة تجديد إجازات موظفي الدولة العاملين بالخارج سواء المعارين أو الحاصلين على إجازة بدون مرتب، موضحة أنه طبقاً للمادة الأولى لقرار مجلس الوزراء الصادر برقم 1459 لسنة 2018، تتم الموافقة على مد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها جهة العمل -بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه وتوافق عليها.

 وأوضحت الوزيرة أن المصريين العاملين بالخارج ممن لديهم شكاوى بشأن الإجازات، عليهم التواصل عبر عنواني البريد الإلكتروني التاليين:

 [email protected]
[email protected]

 مع التأكيد على ضرورة إرفاق الاستمارة الموجودة على الرابط التالي: https://goo.gl/forms/BLxT6PIACvrVgBL62

 وفي هذا الصدد أيضًا، لفتت وزيرة الهجرة إلى أن كافة الشكاوى التي سترد للوزارة سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء للبتّ في شأنها والتواصل مع مُرسليها؛ تفعيلًا لما تبذله الوزارة من جهود في سبيل رعاية تجاه المصريين بالخارج.


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