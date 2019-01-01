» بالصور.. تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الشيخ

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محمد فضل- متابعات

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كفر الشيخ

جثامين

مذبحة

شيّع الآلاف من أهالي كفر الشيخ وأهالي حى سخا، اليوم الثلاثاء، جثامين ضحايا مذبحة كفر الشيخ من مسجد القماح بسخا، وهم منى فتحي السجيني، إخصائية تحاليل بأحد المعامل الخاصة سابقًا وأطفالها عبدالله الصف الثاني الابتدائي "8 سنوات"، وليلى "6 سنوات"، وعمر "5 سنوات"، بعد العثور عليهم مذبوحين في إحدى شقق برج عمر بن الخطاب بمنطقة سخا.

فيما أمرت نيابة بندر كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد شفيق رئيس نيابة قسم أول كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بحبس زوجها الطبيب أحمد عبد الله زكى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بذبح زوجته وأطفاله الثلاثة واعترف المتهم تفصيليا بارتكاب الجريمة بدافع الشك.

وكان اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بوقوع جريمة قتل، ببرج على بن طالب بمنطقة سخا، مدينة كفر الشيخ.

وانتقلت القيادات الأمنية على الفور لمكان الجريمة؛ حيث تبين أن الزوج "أحمد عبدالله زكي" 36 سنة، طبيب باطنة بوحدة سخا، ادعى اكتشافه للجريمة، وصاح وصرخ ليهرع الجيران ليكتشفوا الجريمة البشعة.




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