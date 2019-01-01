  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:49 م
بحث متقدم
شاهد.. زوار معرض الكتاب في آخر أيامه

بالتفاصيل ..سر نقل «معرض الكتاب» للتجمع الخامس

أرشيفية

رسالة مؤثرة من خطيبة «خاشقجي» له بمناسبة العام الجديد

الشائعات

«التعليم» و«التموين» تتصدران شائعات 2018

فواتير الكهرباء

فواتير الكهرباء «تصعق» جيوب المصريين.. والمسئولية «تائهة»

مقاهي

إغلاق جميع المقاهي المُزعجة..«حتى لو مُرخصة»

انخفاض درجات الحرارة

الليلة.. طقس شديد البرودة

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

المعارضة السودانية تقدم مطالبها لـ«البشير» لوقف الاحتجاجات

أرشيفية

تجريد طالبة من ملابسها تمامًا ومدرس يهددها بفيديو إباحي

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

المفتي: تهنئة الأقباط "برّ" أمرنا الإسلام به

السيارات

المالية: لا جمارك على السيارات بعد اليوم

بريطانيا: قطر هي الدولة الوحيدة التي أبرمت هذه الاتفاقية معنا

عرب وعالم

مقاتلات روسية تقصف مسلحين سوريين وموسكو
مقاتلات روسية تقصف مسلحين سوريين وموسكو

وكالات

أخبار متعلقة
#

نجل القذافي: هذه أدلة براءة المملكة من قتل خاشقجي

#

دولة أفريقية تعيد علاقاتها مع قطر مُجددًا

#

لصوص يقتحمون منزل لاعب عالمي

#

بعد زيارته لـ«عمان».. هذه الدولة العربية التالية لـ«نتنياهو»

قطر

اتفاقية قطر

العلاقات التاريخية بين قطر وبريطانيا

العلاقات القطرية البريطانية

قال السفير البريطاني لدى الدوحة، أجاي شارما، إن العلاقة التاريخية بين قطر والمملكة المتحدة أصبحت أعمق وأوسع في جميع المجالات.

ولفت السفير في حوار مع صحيفة "الراية" القطرية إلى أن اتفاقية تشكيل سرب عملياتي مشترك من مقاتلات التايفون لحماية الأجواء المتبادلة وقرار قطر شراء 24 طائرة تايفون التي بدأ تصنيعها هذا العام، سوف يعززان العلاقات الدفاعية بين قطر والمملكة المتحدة لعقود قادمة.

وأوضح أن "قطر هي الدولة الوحيدة في العالم التي أسست معها بريطانيا سربا مشتركا من هذا النوع. وقال إن "عام 2018 كان عاما عظيما آخر للعلاقات بين قطر والمملكة المتحدة".

"لقد أصبحت هذه العلاقة التاريخية أعمق وأوسع في جميع المجالات. ولا شيء يرمز إلى قرب العلاقات بين قطر وبريطانيا أفضل مما كان عليه استقبال صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في احتفال عسكري عام، مع ألوان العلم الذي حمله سرب طائرات التايفون البريطاني — القطري المشترك، وهو السرب المشترك الوحيد لنا مع أي دولة في العالم، حيث لم تقم بريطانيا بتأسيس سرب من هذا النوع مع أي دولة أخرى".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بريطانيا: قطر هي الدولة الوحيدة التي أبرمت هذه الاتفاقية معنا
» بالصور.. تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الشيخ
» الشرطة البريطانية تضبط منفذ الهجوم الإرهابي فى احتفالات رأس السنة
» "كاف" يعلن القائمة للمرشحين لجائزة 2018
» وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ كباري طريق (السويس - النفق) خلال يناير
» البرازيل تستبعد دعوة دولتين لحفل تنصيب الرئيس
» قتل مصريين تعزيرًا بالسعودية
» كيم جونج: مستعد للقاء ترامب في أي وقت
» إعدام 15 ألف كلب ضال فى الدقهلية
» أزارو مشاركا فى مران الأهلي : جاهز لمواجهة بيراميدز
» مصرع شخص بسبب 180 جنيها

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني