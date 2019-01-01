» بريطانيا: قطر هي الدولة الوحيدة التي أبرمت هذه الاتفاقية معنا

01 يناير 2019 - 06:03 م

قال السفير البريطاني لدى الدوحة، أجاي شارما، إن العلاقة التاريخية بين قطر والمملكة المتحدة أصبحت أعمق وأوسع في جميع المجالات.

ولفت السفير في حوار مع صحيفة "الراية" القطرية إلى أن اتفاقية تشكيل سرب عملياتي مشترك من مقاتلات التايفون لحماية الأجواء المتبادلة وقرار قطر شراء 24 طائرة تايفون التي بدأ تصنيعها هذا العام، سوف يعززان العلاقات الدفاعية بين قطر والمملكة المتحدة لعقود قادمة.

وأوضح أن "قطر هي الدولة الوحيدة في العالم التي أسست معها بريطانيا سربا مشتركا من هذا النوع. وقال إن "عام 2018 كان عاما عظيما آخر للعلاقات بين قطر والمملكة المتحدة".

"لقد أصبحت هذه العلاقة التاريخية أعمق وأوسع في جميع المجالات. ولا شيء يرمز إلى قرب العلاقات بين قطر وبريطانيا أفضل مما كان عليه استقبال صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في احتفال عسكري عام، مع ألوان العلم الذي حمله سرب طائرات التايفون البريطاني — القطري المشترك، وهو السرب المشترك الوحيد لنا مع أي دولة في العالم، حيث لم تقم بريطانيا بتأسيس سرب من هذا النوع مع أي دولة أخرى".