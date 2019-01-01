» "كاف" يعلن القائمة للمرشحين لجائزة 2018

01 يناير 2019 - 06:02 م

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2018.

وتضم القائمة ثلاثة لاعبين، هم: مهاجما ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، ومهاجم أرسنال الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

وضمت القائمة النهائية في العام السابق اللاعبين الثلاثة أنفسهم.

وحينذاك، فاز صلاح، الذي فاز كذلك في ديسمبر الماضي بجائزة بي بي سي لأحسن لاعب أفريقي في 2018، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

ويقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي هذا العام يوم 8 يناير في العاصمة السنغالية دكار.