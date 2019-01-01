تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء بشأن تطوير سور مجرى العيون

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بشأن تطوير منطقة سور مجرى العيون، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وفِي وقت سابق، عقد "مدبولي" اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، بحضور وزيرى المالية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ونائبي وزير الإسكان للمرافق والتنمية العمرانية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لهذا المشروع وتسعى إلى الانتهاء من تنفيذه في أقرب فرصة، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه، حيث يأتي ضمن تصور شامل لإعادة إحياء المظهر الحضارى لمدينة القاهرة، وجذب المزيد من الأفواج السياحية للتعرف على الإرث الثقافي والأثري المتنوع للتاريخ المصرى.

وخلال الاجتماع، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية ومحافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تطوير منطقة سور مجرى العيون، وينص بروتوكول التعاون على أن تلتزم محافظة القاهرة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تطوير منطقة سور مجرى العيون وفق الآلية التي تم اتباعها لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وتكون لمحافظة القاهرة كافة مسئوليات وصلاحيات الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولها على الأخص تقدير قيمة التعويضات النقدية المطلوبة لشاغلي الورش والمصانع والوحدات الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون، وإتاحة المستندات الدالة على صرف تلك التعويضات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لعمل التسويات المالية وإتاحة الدفعات المطلوبة لتلك التعويضات، وفقًا لموقف تلك التسويات، وتنفيذ كافة الإزالات والإشغالات الكائنة بالمنطقة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاعتماد مخطط التطوير وإنهاء كافة الموافقات والتصاريح الخاصة بذلك، إلى جانب تهيئة المرافق الرئيسية اللازمة للمشروع على حدود منطقة التطوير المشار إليها.

من جانبها، تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب البروتوكول بتدبير المبالغ المالية اللازمة لصرف باقي التعويضات النقدية لشاغلي الورش والمصانع والوحدات الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون، وإتاحة هذه المبالغ لمحافظة القاهرة لصرفها للمستحقين منهم، وتدبير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ كافة الإزالات والإشغالات الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون، والقيام بالأعمال اللازمة لإعادة تخطيط المنطقة، وتنفيذ جميع أعمال التطوير.

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