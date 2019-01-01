» وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ كباري طريق (السويس - النفق) خلال يناير

01 يناير 2019 - 06:00 م



أعلن الدكتورهشام عرفات وزير النقل ان كبارى (طريق السويس - نفق الشهيد أحمد حمدى) سوف تكون جاهزة للتشغيل التجريبى خلال شهر يناير الحالي بتكلفة إجمالية 492مليون جنيه والذى تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.

وأكد الوزير الانتهاء من المرحلة الثانية والأخيرة من الكبارى بنسبة تنفيذ بلغت 96% من أعمال المشروع مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الكبارى تم إنجازها بنسبة 100%وتشمل جسم خرساني بطول 250 متر و1000 متر مطالع ومنازل واشتملت على كباري أعلى مزلقان سكة حديد عتاقة وأعلى طريق السويس الصحراوى و نفقا أسفل طريق القاهرة/ السويس مشيراً إلى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من الأعمال خلال الفترة القليلة القادمة لتكتمل المرحلتين باجمالى طول1750متر للجسم الخرسانى و2000متر مطالع ومنازل .

وأشار الوزير إلى أن المشروع يخدم عدة محاور مرورية رئيسية أهمها للقادم من القاهرة متجها الى طريق نفق الشهيد أحمد حمدى والعكس والقادم من مدينة السويس والبحر الأحمر متجها الى طريق نفق الشهيد وسيناء كذلك فهو يقوم بنقل الحركة المرورية للقادم من جنوب سيناء الى القاهرة والقادم من سيناء للسويس والبحرالأحمر دون أى تقاطعات وهو ما يجعله نقطة ارتكاز هامة تربط بين تلك المحافظات.

وأكد الوزير أن التطوير الشامل لطريق القاهرة /السويس يهدف لخدمة مناطق التنمية بإقليم قناة السويس والأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس وربط مناطق التنمية بإقليم قناة السويس بالعاصمة الإدارية الجديدة والربط مع طريق النفق / شرم الشيخ الذى يتم تطويره إلى 4 حارات مرورية من الطريق القائم.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف حل التقاطع بطريق القاهرة/ السويس مع خط سكة حديد عتاقة عند مدخل مدينة السويس الذى كان يتسبب فى حدوث كثافات مرورية بمدخل المدينة وينقسم الكوبرى الجديد بمنطقة الكيلو109 إلى 4 حارات للملاكي و حارتين للنقل الثقيل و حارة للنقل الثقيل القادم من طريق المحاجر متجها الى مدينة السويس .

الجدير بالذكر أن وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكباري تجرى أعمال توسعة طريق القاهرة ـ السويس فى المسافة من الدائرى الإقليمى حتى دائرى القاهرة الكبرى بطول 37 كم وتكلفة 478 مليون جنيه والتي تتضمن إنشاء (3 ) حارة فى كل اتجاه ليصبح الطريق في هذه المسافة (8 ) حارة بكل اتجاه .

ويهدف المشروع الى إنشاء طريق خدمة النقل الثقيل لفصله عن حركة السيارات كنا تساهم في ربط طريق القاهرة - السويس عن طريق وصلة النفق بنفق الشهيد أحمد حمدي وتسهيل حركة التجارة مع جنوب سيناء وتحقيق السيولة المرورية لحركة الشاحنات القادمة من المحاجر والموانئ البحرية وخدمة المجتمعات العمرانية الواقعة علي الطريق كما تؤدي هذه المشروعات الى التكامل مع الطريق المنفذ خلال المرحلة الأولى من المشروع القومى من الدائرى الإقليمى حتى مدخل السويس ليصبح طريق الشاحنات ممتدا من مداخل السويس حتى مداخل القاهرة.





