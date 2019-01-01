مدبولي يتابع عدداً من المشروعات الخدمية مع رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم كلا من اللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية،حيث تم استعراض أهم المشروعات الخدمية والتنموية التي يقوم على تنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض اللواء مصطفى أمين، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، المخطط التفصيلي الخاص بإنشاء مستشفيي العاشر من رمضان الجامعي بمحافظة الشرقية، وسوهاج الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة، وكذا الموقف التنفيذي لكل منهما.
وفي هذا الصدد أشار أمين إلى أن مستشفى العاشر من رمضان الجامعي سيقام على مساحة 5.68 أفدنة، لافتاً إلى أن أسِرّة الإقامة بها تبلغ 200 سرير، بالإضافة إلى 86 أسرّة نوعية، من بينها عدد 32 سريراً لمرضى الغسيل الكلوي، و 18 سرير طواريء، و16 سرير إفاقة، فضلاً عن عدد 20 حضّانة.
ولفت  امين إلى أن المستشفى يضم 10 أقسام هي؛ الطواريء، والأشعة، والمعامل، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والولادة الطبيعية، وعمليات الجراحة والولادة، والمناظير (باطنة وجراحية)، فضلاً عن قسم الرعايه المركزة، وقسم رعاية مركزة أطفال، كما سيضم المستشفى مبنى تعليمياً يستوعب 500 طالب، على مساحة 2990 م2.
وخلال الاجتماع قدم رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية طلباً بشأن الحصول على مساحة الأرض اللازمة لإنشاء مجمع خطوط لإنتاج البسكويت، على مساحة تبلغ 38 فدانا بالمنطقة الصناعية في مدينة السادات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم التعاقد مؤخرا مع شركة " HAAS" النمساوية لتوريد وتركيب 5 خطوط إنتاج بسكويت لصالح منظومة التغذية المدرسية، وكذلك للسوق المحلي.




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