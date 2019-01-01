» كيم جونج: مستعد للقاء ترامب في أي وقت

01 يناير 2019 - 05:45 م

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي وقت لتحقيق هدفهما المشترك وهو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي لكنه حذر من أنه قد يتبع نهجا بديلا إذا استمرت العقوبات والضغوط الأمريكية على بلاده.

وفي كلمته بمناسبة العام الجديد، قال كيم إن نزع السلاح النووي مسألة "عزم راسخ" لديه، مشيرا للمرة الأولى إلى أن الشمال سيكف عن صنع الأسلحة النووية لكنه حث واشنطن على اتخاذ إجراءات لم يحددها في المقابل لتسريع وتيرة العملية الدبلوماسية المتعثرة.

وأضاف في الكلمة التي نقلها التلفزيون أن كوريا الشمالية قد تجد نفسها "مجبرة على البحث عن نهج جديد" للدفاع عن سيادتها إذا سعت الولايات المتحدة ”لإجبارنا على شيء بشكل أحادي الجانب... وظلت على موقفها بفرض العقوبات والضغوط“.

ومن المرجح أن تؤجج التصريحات التشكيك المتزايد في نية بيونجيانج التخلي عن برنامج الأسلحة النووية الذي اعتبرته لفترة طويلة ركيزة أساسية لأمنها.

ولم يصدر رد حتى الآن عن وزارة الخارجية الأمريكية لكن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية رحب بكلمة كيم قائلا إنها عبرت عن ”عزمه الراسخ“ على تعزيز العلاقات مع سول وواشنطن.

وتعهد كيم وترامب خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة في يونيو حزيران بالعمل نحو نزع السلاح النووي وإحلال سلام ”دائم ومستقر“ لكن لم يتحقق تقدم يذكر منذ ذلك الحين.