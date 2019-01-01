  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:51 م
بحث متقدم
شاهد.. زوار معرض الكتاب في آخر أيامه

بالتفاصيل ..سر نقل «معرض الكتاب» للتجمع الخامس

أرشيفية

رسالة مؤثرة من خطيبة «خاشقجي» له بمناسبة العام الجديد

الشائعات

«التعليم» و«التموين» تتصدران شائعات 2018

فواتير الكهرباء

فواتير الكهرباء «تصعق» جيوب المصريين.. والمسئولية «تائهة»

مقاهي

إغلاق جميع المقاهي المُزعجة..«حتى لو مُرخصة»

انخفاض درجات الحرارة

الليلة.. طقس شديد البرودة

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

المعارضة السودانية تقدم مطالبها لـ«البشير» لوقف الاحتجاجات

أرشيفية

تجريد طالبة من ملابسها تمامًا ومدرس يهددها بفيديو إباحي

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

المفتي: تهنئة الأقباط "برّ" أمرنا الإسلام به

السيارات

المالية: لا جمارك على السيارات بعد اليوم

«وزير الرياضة» يتفقد مشروعات الوزارة بمدينة السادس من أكتوبر

آخر الأخبار

اشرف صبحي
اشرف صبحي

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

مشاهير الرياضة ينعون الإعلامي "محمد السباعي"

#

مدبولي: إنشاء ميناء جاف ومركز لوجستي في "أكتوبر"

#

الوزراء يقرر إنشاء ميناء جاف بالواحات لدعم الاقتصاد المصرى

#

غدًا.. إطلاق أول برنامج إلكتروني لحجز القطارات والاستعلامات

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمشروعات الوزارة، ومنها المدينة الرياضية، بمدينة السادس من أكتوبر والمقام على مساحة 20 فدان بجوار مشروع الهدف.

ومن المقرر، أن يضم المشروع مجموعة من الإنشاءات تتمثل في بإنشاءات ملاعب لكرة القدم، وملاعب تنس أرضي ومبني للاسكواش، وملاعب جودو ، وحمام سباحة أوليمبي وأخر ترفيهي، وصالة جمباز، ومبنى تغيير ملابس، ومبنى خدمات لحديقة الأطفال ، ومسرح، ومحلات تجارية، ومبنى جراج للسيارات.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن المشروع يعد صرحاً رياضياً وشبابياً متميزاً، وسيتم طرحه للاستثمار بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص لما له من عوائد اقتصادية من جانب، وتوفير خدمة ممارسة الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية لقاطني مدينة السادس من أكتوبر من جانب أخر.

وأوضح الوزير حرصه والمعنيين معه بالوزارة على القيام بزيارات ميدانية للمنشآت الشبابية والرياضية بمختلف المحافظات، وكذا المشروعات القائمة؛ لمتابعة سير العمل بها، وتحديد المنشآت ذات الأولوية في تقديم الدعم لها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مارية القبطية و"التعالي" الطبقي العربي!

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بريطانيا: قطر هي الدولة الوحيدة التي أبرمت هذه الاتفاقية معنا
» بالصور.. تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الشيخ
» الشرطة البريطانية تضبط منفذ الهجوم الإرهابي فى احتفالات رأس السنة
» "كاف" يعلن القائمة للمرشحين لجائزة 2018
» وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ كباري طريق (السويس - النفق) خلال يناير
» البرازيل تستبعد دعوة دولتين لحفل تنصيب الرئيس
» قتل مصريين تعزيرًا بالسعودية
» كيم جونج: مستعد للقاء ترامب في أي وقت
» إعدام 15 ألف كلب ضال فى الدقهلية
» أزارو مشاركا فى مران الأهلي : جاهز لمواجهة بيراميدز
» مصرع شخص بسبب 180 جنيها

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
فواتير الكهرباء
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني