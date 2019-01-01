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"الاستعلامات":

2018 عام احتضار الإرهاب

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الأمن المصري (أرشيفية)
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وكالات

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"الاستعلامات": 8 أهداف حققتها عملية سيناء 2018

انتحار

النيل

غرق

المترو

وصفت الهيئة العامة للاستعلامات، العام المنصرم 2018، بأنه "عام احتضار الإرهاب"، مشيرةً أنه شهد "8 عمليات إرهابية هزيلة" مقابل 222 عملية في 2014.

وعلقت الهيئة، في تقرير لها، على الحادث الأخير باستهداف حافلة سياحية بالمريوطية، قائلة إن "الإرهابيين يحتفلون بأعياد رأس السنة على طريقتهم الخاصة بسفك الدماء".

فيما استدرك التقرير: "لكن القراءة الدقيقة لتطور الإرهاب في مصر خاصة في 2018 المنصرم، تظهر أن ثمة تغيرات وتحولات كبيرة بخصوص هذا الملف".

ووفق التقرير التحليلي الإحصائي للهيئة، "فالحصيلة النهائية للعمليات الإرهابية في عام 2018، كانت الأقل طوال السنوات الخمس السابقة".

وأشار أنه "وقعت خلال 2018 ثمانٍ عمليات إرهابية فقط، جاءت خمس منها بعبوات ناسفة غير متطورة الصنع".

فيما ذكر أن "العام 2014 شهد ما يقرب من 222 عملية إرهابية، تراجعت إلى 199 في 2016، في حين لم تتجاوز الـ 50 في 2017".

ولفت التقرير إلى "حدوث انخفاض كبير في عدد العمليات الإرهابية في سيناء (شمال شرق) خلال عام 2018، مقارنةً مع الأعوام الأربعة السابقة عليه، خصوصاً خلال عامي (2015 و2016)"، دون تفاصيل إحصائية.

ومنذ فبراير 2018، ينفذ الجيش عملية عسكرية عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، لـ"مواجهة عناصر مسلحة شمالي ووسط سيناء، ومناطق أخرى بدلتا مصر، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل".


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