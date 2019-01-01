الليلة.. طقس شديد البرودة

01 يناير 2019 - 04:52 م

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، جميع أنحاء البلاد تشهد طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، وشديد البرودة ليلا على جميع أنحاء البلاد.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع المذيعة ريهام إبراهيم في برنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يتكون الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد وتتكون الشبورة المائية الكثيفة على شمال البلاد، مشيرا إلى أن هناك نشاطا للرياح على السواحل، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتابع عبد العال: أن "شهر يناير أكثر شهور الشتاء بردوة ولكن الجو في مصر من أجمل الأجواء العالم ومتاح للخروج والتنزه ولكن مع ارتداء الملابس الثقيلة وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل".